Встреча Юпитера и Плутона считается золотым соединением и носит название «аспект миллионера». 12 ноября эти две тяжеловеса на звездном небосклоне встретятся в знаке Козерог. А это значит, что нас всех ждут глобальные перемены в первую очередь в политике и бизнесе. Одна планета – символ удачи и везения, а другая ведает большими деньгами и властью. Понятно, что с этого дня на довольно длительный период наступает период мощных изменений, но и денежных подарков, приятных сюрпризов и карьерных взлетов.

Подарков хватит на всех, но есть несколько зодиакальных созвездий, представители которых будут особенно удачливыми финансово. Кто же они?

Козероги, Девы и Тельцы будут главными выгодополучателями «аспекта миллионера». Следующими Вселенная одарит подарками Близнецов, Рыб, Львов, Скорпионов, Стрельцов и Водолеев. Готовьтесь к счастливым переменам в жизни.