Вице-премьером по реинтеграции стала Ольга Чеботарь, министром экономики и инфраструктуры – Анатол Усатый, главой МИДЕИ – Аурел Чокой, министром обороны – Виктор Гайчук, а министром образования, культуры и исследований – Лилия Поголша.

Игорь Додон поблагодарил экс-министров за их деятельность и пожелал удачи и успехов новым руководителям, заверив их в своей поддержке.

«Я полностью доверяю новым министрам. Это профессионалы, люди, которые берут на себя ответственность в кризисный период, и я уверен, что они справятся со своим долгом так, как следует», – сказал он. Игорь Додон выразил уверенность в том, что премьер-министр и его команда и далее будут находить решения для выхода из кризиса, а также продолжат все важные проекты, направленные на повышение благосостояния граждан.

«Не дай Бог будут остановлены проекты или будут хаос и институциональная блокада из-за политических скандалов. Тогда наша страна окажется в драматичной ситуации, возможна и экономическая блокада, которая может поставить под угрозу выплату зарплат и пенсий. В разгар пандемического кризиса нам не нужен ещё и затяжной политический кризис», – добавил Додон.

Президент заверил в том, что после выборов у правительства будет мощная поддержка для продолжения деятельности и решения всех важных задач.

«Единственный способ сохранить политическую стабильность и функциональность экономики – это сформированный ПСРМ альянс и президент, и премьер, поддерживаемые этой мажоритарной парламентской партией», – подчеркнул он.

Удачи своим новым коллегам пожелал и премьер Ион Кику.