4 ноября 2020 года в ходе брифинга для СМИ лидер ПДС заявила, что «из уважения к гражданам, из уважения к людям, которые заслуживают ответов от того, кто получал зарплату президента 4 года, я пойду на предвыборные дебаты на нейтральной территории».

Спустя 5 дней Майя Санду передумала и сообщила, что не будет участвовать в дебатах с Игорем Додоном.

«Я настаивала на публичных дебатах перед людьми по темам публичного интереса, но с таким персонажем нам не о чем говорить», – сказала сегодня Майя Санду, объясняя причину неожиданного отказа от публичных дискуссий.

Видео: https://drive.google.com/file/d/1n_iNB9eHLW2KS1OTmMO3rwiFYMUUPWY0/view?usp=sharing