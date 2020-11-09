Так как половина граждан видит прошлое и будущее Молдовы в одном свете, а другая половина в совсем другом, то и голосуем мы за президента по принципу – либо чёрное, либо белое. Речь далее пойдёт не о биографиях кандидатов в президенты, не о конкретных людях и не о их моральных качествах… Речь о символах, о наших социальных, экономических и духовных предпочтениях, которые скрываются за этими символами, т.е. за политическими брэндами «Майя Санду» и «Игорь Додон».

Молдова ещё находятся в поисках своего пути выживания как нации и государства.

Геополитика – для нас, но без нас

Условно говоря, Майя Санду представляет евроатлантическую концепцию развития, а Игорь Додон – евразийскую. Что это значит? Политики объясняют нам, что под этим подразумевается поиск пути нашего выживания. Что нам предстоит выбрать между известной дорогой, по которой идут бывшие члены советского экономического сообщества и новой, неизведанной, которая ведёт к европейскому благополучию и прогрессу. Санду предлагает Европейский союз тем, кто доживет до времени вступления. Идти туда, как нас убеждают евроинтеграторы, не рискованно… Вроде как, комфортно спешить в комфорт. У нас даже есть дорожный указатель «Соглашение об ассоциации с ЕС».

Только когда евродепутаты учат нас жить, они ссылаются не столько на статьи соглашения, сколько на около фольклорный материал, что-то вроде советских политзанятий. И эти наставления в устах, скажем, Зигфрида Мурешана, нельзя иначе понять, как директиву об откровенной и добровольной сдаче суверенитета в обмен на материальные блага и как честное слово, что у нас скоро возникнет правовое государство.

Но блага и права для кого? Для сливок общества, во-первых, для политического класса и небольшой прослойки имущих… Ведь в отличие от ситуации, когда права и свободы принадлежат всем и лежат неприкосновенным запасом, пользование ими понарошку стоит денег, которые вы должны заплатить хорошему адвокату для снятия ограничений. Так что, в отличии от Юпитера, быкам велено, как всегда, ждать… Сколько? Неизвестно.

В евразийском пространстве нам проще договариваться и не только тем представителям молдавской власти, которым, согласно социологической квалификации, «46 лет и выше». Или мы готовы отказаться от хороших подсказок прошлого? Хотите без особых усилий узнать, как мы выглядим в глазах ЕС? Вникните в дипломатические оценки и насмешки «генерал-губернатора» ЕС Петра Михалко и в поэзию рабства наших итальянских баданте (ит.- сиделок)!

Миру – мир, а молдаванам – нейтральность

Кажется, многие наши граждане поняли, но далеко не все, что мы мало кому нужны и никто в мире – ни мировые державы, ни соседние страны – не собираются защищать наши интересы как нации и государства. Проще говоря, никто нам не собирается помогать за спасибо. Иначе, Всемирный банк и Международный Валютный Фонд не утопили бы нас в долгах. И почему, хотя бы братья румыны, которые любят нас, как говорится, больше всех, не подставили плечо, чтобы за тридцать лет независимости поднять молдавскую промышленность? А без эффективных технологий, без современных промышленных предприятий мы в следующую половину века потеряем всё трудоспособное население.

Маленькому народу непросто стать самостоятельным и иметь своё мнение. Тридцать лет показали, что нам не хватает ума и целеустремленности, чтобы договориться с мировыми державами хотя бы об одной безобидной вещи, о нашем статусе нейтралитета. Простому молдаванину, который поднимает каждый второй бокал вина за мир, невдомек насколько хрупок этот мир в нашем малоизвестном и бедном крае. Как показал инцидент в Варнице во время первого тура выборов, пара нервных гражданских активистов, поддерживаемые бескомпромиссным оппозиционным депутатом могут с достоинством олицетворять убийцу эрцгерцога Фердинанда, когда в ста километрах от Кишинёва – огромный и плохо охраняемый склад российского вооружения, на Донбассе – война, а в Девеселу – американские ракеты. В такой ситуации действительно лучше всего держаться совета президента: пить не вино, а чай и не дёргаться!

Православие и нетрадиционные ценности

Игорь Додон за традиционное общество, Майя Санду за модерн. При этом обобщать и утверждать, что Майя протеже правителей США или ЕС не совсем верно, потому что она ставит на молдаванах эксперименты по прививке «передового» опыта глобалистов. Если Плахотнюк был активным членом зональной традиционной мафии, то лидер Партии «Действие и Солидарность» – наёмник мафии неоколониалистов, тех, которые прибирают мир к рукам путём познавательной, политической, экономической, образовательной и культурной колонизации. Один их кудесников этого чернокнижья – Джордж Сорос, который передал как-то министру образования Санду через премьера Лянкэ миллион долларов. Так, вроде, за здорово живешь!

Санду почему-то думает, что навязанная молдаванам толерантность к причудливым чужим ценностям означает их принятие, в то время как разумно считать их под государственной защитой вместе с сектантами, которые их исповедует, от слишком рьяных и решительных борцов за традиционное общество. Православные потерпели поражение от молдавского политического класса, наш парламент принял закон о сексуальных меньшинствах. Синод Молдавской Православной Церкви не предал анафеме, как обещал, депутатов и всех тех политиков и активистов, которые стоят за этим историческим оскорблением, но истинные христиане считают их про-содомитами. В этом списке и Майя Санду.

После полученной в начале 90-х с барского плеча Горбачёва и Ельцина вольной, на которую молдаване, к сожалению, плюнули, женщина из Рисипень, выдающийся член Народной Европейской Партии (НЕП), хочет подарить нам другую свободу с оригинальным запахом кельнских парадов. Что мы, интересно, собираемся с ней делать?

Традиции последнего столетия

Поколение молодых молдаван, которые поддержали Перестройку были против советской системы, против гегемонии КПСС, но не русофобами. Да, в Народном фронте были любители разжигать межэтнические ссоры, и мы теперь знаем, кто они и каковы были истинные политические цели затейщиков. Но молдавская техническая интеллигенция и творческая (с некоторыми исключениями), принявшая фундаментальные демократические преобразования, не могли идти против русского народа, потому что в то время воспитание в духе русской культуры было важной частью нашего образования и потому что зелёный свет реформ начал мигать в Москве.

Поэтому для нас стала трагедией война на Днестре, и, слава богу, умные люди давно разобрались в том, кто срежиссировал конфликт, и кому он был выгоден. Я прошёл весь тот кровавый конфликт журналистом и не из газет знаю, что полевые командиры противоборствующих сторон встречались за стаканом самогона или вина и договаривались не стрелять понапрасну друг в друга. То есть необходимая мирная и жизненно важная стезя появляется еще в гуще конфликта. И когда Игорь Додон возлагает цветы на могилы павших с одной и с другой стороны Днестра, он повторяет разумный жест примирения американцев с японцами после Перл-Харбора и Хиросимы, а также русских с немцами после самой кровавой мировой бойни. Почему рассудительность подвела Майю Санду, которая послала своего протеже во время выборов в Варнице, чтобы затеять конфликт в зоне безопасности с «сепаратистами», как они называют левобережных граждан Молдовы с правом голоса?

Фальсификация выборов начинается с фейк-ньюзов или с фальсификации истории? Ведь Майя Санду и её сторонники органично вписываются в ту когорту европейского истеблишмента, симпатизирующего, так или иначе, неофашизму, которая переписывает историю в угоду своим реваншистским настроениям. Поэтому Майя Санду в бытность премьером и отменила «9 Мая» – День Победы над фашизмом, который мы празднуем уже 75 лет, и объявила траур по жертвам фашизма и коммунизма накануне «24 августа» – дня, когда коммунистическое правительство СССР освободило Молдову от фашистов.

Русофобские и анти-европейские настроения

Наш политический класс ответственен за антагонизацию отношений Запад-Восток, которые у нас конкретно проявляется в противопоставлении России и Румынии. Но наше место не на Востоке и не на Западе, наше историческое место в гуще православного сообщества, которое простирается от нижегородского Собора Святой Софии, до румынского монастыря Слэтиоара и далее до сербского Добруна, болгарского «Св. Ивана Рилски» и греческого Афона.

Что нас должно больше смущать? Что буддисты и адепты конфуцианства покупают у нас мало вина, что мусульмане помогли отремонтировать Президентский Дворец или что Папа Римский согласен с однополыми браками? Православные идеи живут и жили в нас всегда, если не осознанно, то подсознательно. Даже в атеистическое время они служили советским людям через культовые фильмы, литературные произведения и популярные до нынешнего времени песни.

С другой стороны, существует научная гипотеза, согласно которой понятие «român» (рум. – румын) возникло в 3-4 веке первого тысячелетия и обозначало жителя освобожденной от Римской империи Дакии, разговаривающий на вульгарной латыни и принявший христианскую веру римлян т.е. «roman»-ов .

Кстати, если отвлечься от оппортунистических политических заявлений, Додон не может считаться анти-западником, у него довольно мягкие возражения против «Соглашения об ассоциации с ЕС». А Санду с трудом скрывает своё русофобство даже тогда, когда подает (согласно инструкции НЕП) руку Козаку или когда для успеха на выборах обращается к русским на русском (согласно подсказке имиджмейкеров).

Перемены и 100-летний план

Молдова и мировоззрение молдаван не изменится после избрания президента. Короткое президентское правление и ограниченный в компетенциях президент, будь он социалистом или глобалистом, не изменят ценностные устои нашего общества. Чтобы обустроить молдавское общество нужно освободиться от спесивого мышления и бескомпромиссной борьбы, остерегаться кровавой героической жизни. Лучше положиться на мудрость и настроиться на умение играть в долгую. Ведь наше общественное сознание будет долго колебаться, как маятник, между Востоком и Западом, между истинными и поддельными ценностями.

Нужен план хотя бы на сто лет. Это не так много, если считать, что для нас, тех кто начал и поддержал Перестройку, 35 лет прошли, как день, и теперь многие из нас жалуются, взявшись за голову, на то, что не смогли воспользоваться шансом. План – на сто лет и не менее, потому что преобразование общества нужно начинать с реформы школы, а она займет не менее трети века. Нет веры никакому великому национальному проекту и никакому обещанию о светлом будущем, если не начинать с детей, с образования. Конечно, я имею в виду не ту ущербную концепцию школьной реформы, с которой начала свою политическую карьеру Майя Санду.

Чем ближе день последнего электорального сражения, тем чаще сторонники Майи Санду используют мало осознанный и истасканный лозунг «Schimbarea!» (Хотим перемен!). Да, перемены, в которых нуждаются «наши сердца и глаза» и о которых пел еще Виктор Цой, пока не наступили. А «Schimbarea!» уже прошлась по нашим головам от «твиттерной революции» 2009 г. до «революции послов» 2019 г. И..?