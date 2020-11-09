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Газета "Кишиневские новости"

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Легкова: Во втором туре Додон одержит уверенную победу

09 ноября
13:41 2020
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Председатель ассоциации «Женщины Молдовы против коррупции» Галина Легкова, в беседе с корреспондентом «МК в Молдове», выразила уверенность в том, что большинство избирателей во втором туре президентских выборов проголосует за Игоря Додона.

У действующего главы государства, по ее мнению, более широкий электорат, чем у его конкурента Майи Санду. «Да, за нее будут голосовать сторонники глобализации, унионисты, противники сотрудничества с Российской Федерацией, но это меньше половины избирателей. Мы традиционно ориентированы на Восток, это данность, от которой никуда не деться», – уверена Легкова. По ее мнению, во втором туре электорат Додона мобилизуется, и результат голосования будет аналогичен тому, что был в 2016-м году. Идеологический посыл Санду изначально чужд большей части населения Республики Молдова, считает глава ассоциации «Женщины Молдовы против коррупции».

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