Председатель ассоциации «Женщины Молдовы против коррупции» Галина Легкова, в беседе с корреспондентом «МК в Молдове», выразила уверенность в том, что большинство избирателей во втором туре президентских выборов проголосует за Игоря Додона.

У действующего главы государства, по ее мнению, более широкий электорат, чем у его конкурента Майи Санду. «Да, за нее будут голосовать сторонники глобализации, унионисты, противники сотрудничества с Российской Федерацией, но это меньше половины избирателей. Мы традиционно ориентированы на Восток, это данность, от которой никуда не деться», – уверена Легкова. По ее мнению, во втором туре электорат Додона мобилизуется, и результат голосования будет аналогичен тому, что был в 2016-м году. Идеологический посыл Санду изначально чужд большей части населения Республики Молдова, считает глава ассоциации «Женщины Молдовы против коррупции».