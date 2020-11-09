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Газета "Кишиневские новости"

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В Приднестровье вскоре не останется коек для больных COVID-19

09 ноября
13:41 2020
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На заседании Оперативного штаба по профилактике и недопущению распространения вируса, озвучена информация – в регионе зарегистрировано 7 848 случаев заболевания коронавирусом, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

В больницах на карантине находится 1 739 пациентов. В реанимации лежит 25 больных, трое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Загруженность госпиталей – 94 процента. Общее количество умерших от последствий вирусной инфекции – 176 жителей Приднестровья, летальность – 2,2 процента.  

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