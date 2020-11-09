На заседании Оперативного штаба по профилактике и недопущению распространения вируса, озвучена информация – в регионе зарегистрировано 7 848 случаев заболевания коронавирусом, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

В больницах на карантине находится 1 739 пациентов. В реанимации лежит 25 больных, трое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Загруженность госпиталей – 94 процента. Общее количество умерших от последствий вирусной инфекции – 176 жителей Приднестровья, летальность – 2,2 процента.