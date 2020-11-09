В стране стартовала осенняя озеленительная кампания, в ней принял участие и президент Гурбангулы Бердымухаммедов, сообщает агентство «Хроники Туркменистана».

В этой бывшей среднеазиатской республике 12 декабря отмечается 25-летие объявления нейтралитета. К этому празднику планировалось высадить в пустыне 10 миллионов саженцев. Несколько чиновников проявили инициативу и предложили увеличить количество посадочного материала до 25 миллионов. Бердымухаммедов дал добро. На мероприятие по высадке деревьев он прибыл на ахалтекинце по имени Ханбег, в окружении десяти охранников, которые тоже были на конях. Президент даже лично выкопал ямки для 30 саженцев.