В Алании открылось почетное консульство Республики Молдова
09 ноября
13:36 2020
Глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции Олег Цуля с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу открыли почетное консульство в городе Алания, сообщает МОЛДПРЕС.
Отныне нашу страну на юге Анатолии представляет известный предприниматель Халил Окура. На мероприятии Цуля выразил надежду на то, что консул будет активно продвигать интересы Республики Молдова, и станет способствовать активизации экономических, культурных и научных связей между двумя странами. Анкара и Кишинев в 2018 году заключили договор о Стратегическом партнерстве.