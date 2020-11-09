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Газета "Кишиневские новости"

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В Алании открылось почетное консульство Республики Молдова

09 ноября
13:36 2020
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Глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции Олег Цуля с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу открыли почетное консульство в городе Алания, сообщает МОЛДПРЕС.

Отныне нашу страну на юге Анатолии представляет известный предприниматель Халил Окура. На мероприятии Цуля выразил надежду на то, что консул будет активно продвигать интересы Республики Молдова, и станет способствовать активизации экономических, культурных и научных связей между двумя странами. Анкара и Кишинев в 2018 году заключили договор о Стратегическом партнерстве.    

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