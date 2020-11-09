Украинские политики наперегонки спешат поздравить выдвиженца Демократической партии США Джо Байдена с победой на президентских выборах, сообщает «Страна».

Соответствующие посты размещаются в социальных сетях. Особым шиком считается вывесить свою фотографию с Байденом. «С победой, господин 46 президент США!» – пишет член наблюдательного совета «Укрзализныци», бывший депутат Верховной рады Сергей Лещенко, и выставляет фото, где жмет руку Байдену. «Вот как работает демократия», – сообщает подисчикам Михаил Саакашвили. «Мои самые теплые поздравления Джо Байдену – бойцу, державнику и новоизбранному президенту США!», – радуется Петр Порошенко. «Пусть Господь благословит Соединенные Штаты. Пусть Господь благословит Украину», – такой пост в социальных сетях разместил бывший премьер-министр Арсений Яценюк.