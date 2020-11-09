Спецслужбы России при помощи американских лоббистов компрометируют Киев перед руководством Демократической и Республиканской партий США, уверен бывший глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь, сообщает Укринформ.

По мнению отставного генерала, Москва при этом использует и пятую колонну в Незалежной. «Потеря поддержки одной из партий в США представляет угрозу для национальной безопасности Украины, и РФ всячески работает на подрыв этой поддержки. Российские спецслужбы используют широкий набор инструментов как в Украине, так и на Западе для дискредитации Украины в США. Потеря поддержки одной из партий может усложнить прохождение через Конгресс любых законопроектов помощи для Украины», – уверен Гвоздь. Он считает публикацию информации о том, как сын президента США Джо Байдена получал деньги за лоббирование в Вашингтоне интересов украинских компаний, тоже провокацией спецслужб России.