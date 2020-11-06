В течение прошедшего дня, 6 ноября, зарегистрированы еще 16 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 82-летняя женщина из Дондюшанского района, 79-летний мужчина из Дубоссарского района, 68-летняя женщина из Глодянского района, 81-летний мужчина из муниципия Бельцы, 71-летний мужчина из Кишинева, 80-летняя женщина из Унгенского района, 61-летний мужчина из Кишинева, 67-летний мужчина из Кишинева, 81-летняя женщина из Кишинева, 62-летняя женщина из Кишинева, 62-летний мужчина из района Дрокия, Мужчина из Кишинева, 72-летняя женщина из Яловенского района, 51-летняя женщина из Каларашского района, 57-летняя медик из Кишинева. На вечер 6 ноября 60220 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 1882 человека умерли от инфекции.