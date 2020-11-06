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Газета "Кишиневские новости"

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Уж лучше сходить налево, чем на гей-парад

06 ноября
16:41 2020
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О предпочтениях молдавского электората в эфире одной из онлайн передач высказался журналист Валерий Демидецкий. Он уверен, что сформировавшееся мнение людей по основным позициям останется неизменным, даже если против политиков будет использоваться компромат. Предпочтения людей нельзя изменить за короткий срок.

– Наш электорат скорее проголосует за человека, который ходит налево, чем за того, кто ходит на гей-парад, – отметил журналист Валерий Демидецкий.

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