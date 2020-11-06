Молдаване, проживающие в Германии, отправили на родину письмо, а именно в Министерство иностранных дел и европейской интеграции, в нем они выражают свое недовольство тем, как был организован первый тур президентских выборов.

Гастарбайтеры предлагают сделать оргвыводы в отношении посла Олега Серебряна, который, по их словам, занят написанием книг, а не реальными делами. «Мы глубоко возмущены катастрофой, в которой президентские выборы 1 ноября 2020 года прошли на избирательных участках в Германии. Многочасовые ожидания в очередях во время пандемии и ограничениях для общих собраний людей, введенных местными властями, были вызваны неэффективным руководством органа, ответственного за организацию», – пишут гастарбайтеры. Они просят отозвать на родину молдавских посла и генерального консула. Кстати, это не единственное послание активистов-гастарбайтеров властям на родину накануне 2-го тура голосования. Любопытно, что уже появились предположения о том, что невиданный рост числа голосующих в Европе произошел отнюдь не спонтанно. За этим стоит небескорыстная деятельность специально подготовленных граждан Молдовы, перед которыми поставлена цель обеспечить максимальную явку избирателей на участки и «правильное» голосование. В первом туре это удалось. Теперь кукловодам очень хочется закрепить свой успех.