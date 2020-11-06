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Газета "Кишиневские новости"

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Литовские послания – бельмо для Глаза

06 ноября
14:31 2020
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Министерство иностранных дел Белоруссии ответило коллегам из Литвы, которым не нравится то, что на территории соседней страны начала работать атомная электростанция, сообщает БЕЛТА.

Пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз заявил по этому поводу: «Литовская сторона, как правило, использует дипломатическую переписку с нами по вопросам БелАЭС не для получения ответов, а для поддержания истерии в СМИ. Многочисленные ноты, которые официальный Вильнюс раздает, словно пресловутые таблетки йода, порождают апокалиптические заголовки и ожидаемо сеют панику среди литовских граждан». Глаз обратил внимание литовской стороны на то, что за строительством и пуском электростанции следили европейские эксперты, и они не нашли каких-то препятствий для того, чтобы начать эксплуатацию БелАЭС.

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