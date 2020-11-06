Кабинет министров назначил главу внешнеполитического ведомства Олега Цулю послом в Венгрии, Хорватии, Словении, Боснии и Герцоговине.

Пока дипломат не отправится в Будапешт, он остается управлять МИДЕИ. «Мы все знаем господина министра, ценим его работу и уверены, что он справится с должностью посла. Благодарим за работу на посту министра, он доказал свой профессионализм и патриотизм. До отъезда в Венгрию господин Цуля продолжит заниматься делами МИДЕИ, особенно сейчас, когда идет подготовка к выборам», – отметил на заседании правительства премьер-министр Ион Кику. Цуля в прошлом был депутатом парламента от Демпартии и много общался с другим бывшим демократом, а теперь председателем Партии Pro Moldova Андрианом Канду. Может, он что-то важное сообщил министру, из-за чего тот решил оставить престижную должность и отправиться в «ссылку» в Будапешт.