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Газета "Кишиневские новости"

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Вандалы, они и в Кишиневе вандалы

06 ноября
14:31 2020
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Министерство иностранных дел и европейской интеграции распространило релиз, в котором осуждает акты вандализма, которые имели место на кишиневском еврейском кладбище.

Неадекватные люди уже не в первый раз опрокидывают могильные плиты, разрисовывают их. «Эти действия вызывают недоверие и направлены на нанесение ущерба международному имиджу Республики Молдова. Тем не менее, молдавское общество открыто для межкультурного и межконфессионального общения, при этом здесь одинаково ценятся специфическая идентичность и межкультурное общение. Компетентные органы Республики Молдова будут расследовать эти заслуживающие осуждения дела о вандализме наиболее прозрачным и оперативным способом», – говорится в релизе МИДЕИ.

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