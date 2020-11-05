Первый и главный аргумент в пользу того, что во втором туре, как и в первом, нужно поддержать Игоря Николаевича Додона – это то, что он государственник и патриот. Мы живем и собираемся дальше жить в Молдове, здесь родились и выросли наши дети, и нам очень не хочется, чтобы они уехали. Для многих семей это жизненно важный вопрос – останется ли старшее поколение с детьми или обречено на одинокую жизнь. А Санду, стремящаяся разрушить государство, вытеснит тех, кто еще остался. Она не скрывает, что выступает в поддержку унионизма.

Молдова – православная страна, и президент наш – тоже православный. А для православных очень важно, чтобы сохранялись традиционные христианские ценности – семья, любовь, добро. Именно за это выступает Игорь Николаевич Додон. Санду же открыто поддерживает совершенно противоположные «демократические принципы» – сексуальные меньшинства, отмену понятий «отец» и «мать» и все в том же духе.

Президент ценит традиции и культуру молдавского народа, на которые опирается национальное самосознание. Санду же недвусмысленно заявила, что ни молдавского языка, ни молдаван не существует. А это значит, что, если она станет президентом, то сделает все, чтобы уничтожить все молдавское.

И, наконец, Игорь Николаевич Додон прилагает огромные усилия для того, чтобы оживить экономику, в первую очередь, сельское хозяйство – главную нашу отрасль. А как умеет руководить экономикой Санду, мы уже видели.