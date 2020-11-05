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Газета "Кишиневские новости"

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ЛДПР считает, что Усатый предал граждан, желающих сближения с Россией

05 ноября
19:31 2020
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В 2017 году ЛДПР заключила соглашение с молдавской “Нашей партией”, которая тогда выступала против антироссийского олигархического режима Влада Плахотнюка в Кишинёве.

Однако, в 2018 году глава “Нашей партии” Ренато Усатый вступил в закулисный сговор с Плахотнюком. Мы видели записи переговоров Усатого с Андрианом Раду – посредником от Плахотнюка. Частично эти переговоры уже есть в открытом доступе.

Вернувшись в Молдавию, Усатый продолжил действовать в интересах Плахотнюка, на публике прикидываясь его противником.

На деньги олигарха и его западных кураторов он провёл первый тур президентской избирательной кампании в Молдавии.

Более того, уже на следующий день Усатый вступил в переговоры с Санду, выступающей против Дня Победы 9 Мая, обеляющей деяния профашистского режима Антонеску в Молдавии в годы Великой Отечественной войны, призывающей выгнать российских миротворцев из Приднестровья и разжигающей конфликт в этом районе.

ЛДПР считает, что Усатый и возглавляемая им “Наша партия” предали граждан, которые хотят сближения с Россией.

В этих условиях ЛДПР разрывает соглашение с “Нашей партией” в знак протеста против проводимой её лидером Усатым политики сговора с врагами России.

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