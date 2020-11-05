Премьер Ион Кику проверил ход ремонтных работ на участке, связывающем села Пересечино, Миклешть, Ишновэц и Хыртоп Маре в Криулянском районе.

«Это очень важная дорога для Криулянского района и нескольких сел. Это хороший толчок для развития и начало капитального ремонта дорог во всей стране»,- сказал премьер.

Согласно контракту, заключенному в 2019 г., работы разделены на два этапа. Первый участок в 18,7 км завершен на 97%, его стоимость оценивается в 99,8 млн. леев. Второй 8,9 км завершен на 99%.

Уточним, что ВБ выделил Молдове 80 млн долларов на 5 лет для ремонта 300 км. дорог.