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Газета "Кишиневские новости"

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Кику проверил ремонт дороги, связывающей 4 села в Криулянском районе

05 ноября
19:16 2020
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Премьер Ион Кику проверил ход ремонтных работ на участке, связывающем села Пересечино, Миклешть, Ишновэц и Хыртоп Маре в Криулянском районе.

«Это очень важная дорога для Криулянского района и нескольких сел. Это хороший толчок для развития и начало капитального ремонта дорог во всей стране»,- сказал премьер.

Согласно контракту, заключенному в 2019 г., работы разделены на два этапа. Первый участок в 18,7 км завершен на 97%, его стоимость оценивается в 99,8 млн. леев. Второй 8,9 км завершен на 99%.

Уточним, что ВБ выделил Молдове 80 млн долларов на 5 лет для ремонта 300 км. дорог.

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