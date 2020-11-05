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Газета "Кишиневские новости"

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Правительство Кику расширило список получателей социальной помощи

05 ноября
19:16 2020
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Правительство увеличило количество получателей, которым будут выделять социальную помощь и компенсации в зимний период года.

«Больше людей получат право как на соцпомощь, так и на компенсации в зимний период года. Будет игнорироваться некоторое имущество, которое включено в определение права на соцпособие», – уточнила министр труда, здравоохранения и соцзащиты Виорика Думбрэвяну.

В результате решения правительства в программу дополнительно включат 1800 семей для получения соцпомощи и 2350 семей для компенсаций в холодное время года.

Расходы на эти цели составят 29 млн леев. Средства предусмотрены в бюджете на 2021 г.

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