Правительство увеличило количество получателей, которым будут выделять социальную помощь и компенсации в зимний период года.

«Больше людей получат право как на соцпомощь, так и на компенсации в зимний период года. Будет игнорироваться некоторое имущество, которое включено в определение права на соцпособие», – уточнила министр труда, здравоохранения и соцзащиты Виорика Думбрэвяну.

В результате решения правительства в программу дополнительно включат 1800 семей для получения соцпомощи и 2350 семей для компенсаций в холодное время года.

Расходы на эти цели составят 29 млн леев. Средства предусмотрены в бюджете на 2021 г.