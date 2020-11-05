Молдавские спортсмены выражают свою поддержку Игорю Додону в борьбе за новый президентский мандат. Представители спортивных федераций заявили, что в качестве президента Игорь Додон был единственным, кто уделял особое внимание спорту. Этот факт, по их словам, доказывает то, что нынешний глава государства является настоящим патриотом страны.

«Для нас действующий президент является представителем нашей страны на международной арене и в стране. Мы, спортсмены, тренеры представляем страну на международной арене, как и он, и мы выражаем свою поддержку главе государства», – заявил представитель федерации кикбоксинга Петру Колтук.

Тренер по гимнастике Марина Леушкина выразила надежду, что власти будут поддерживать спортсменов и в дальнейшем, благодаря которым мир узнает о Молдове.

«У нас маленькая и чудесная страна, многие может не знают или не слышали о Молдове, но спортсмены поднимают флаг и люди понимают, что они из Молдовы», – заявила она.

Вице-председатель федерации вольной борьбы Алексей Цуркан отметил, что благодаря Игорю Додону государства повернулось лицом к спорту.

Многократный чемпион европы по кикбоксингу Дмитрий Додикэ считает, что благодаря Игорю Додону и его команде молдавские спортсмены могут ездить на соревнования без мучительных поисков средств на эти цели.

«С его помощью мы неоднократно поднимали наше знамя на европейских и национальных чемпионатах. Он патриот моей страны и я убеждался не раз, что наш президент – хороший человек, и я его поддержу во втором туре», – заявил спортсмен.

Борец Ярослав Линик отметил, что 15 ноября отдаст свой голос за Игоря Додона, по инициативе которого по всей стране ремонтировались и строились спортзалы.