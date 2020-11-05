Глава Северной Кореи Ким Чен Ын утверждает, что в его стране COVID-19 не болеет ни один человек, а чтобы обезопасить граждан от вируса, в стране принимаются экстренные меры, сообщает Би-Би-Си.

Как утверждают разведслужбы Южной Кореи, на границе с Китаем, чтобы предотвратить проникновение заразившихся коронавирусом, устанавливаются минные поля. Тех же, кто уже заболел, отправляют в тайные карантинные лагеря, расположенные на границе с Китаем. По данным христианских благотворительных организаций, больным не оказывается никакой помощи, и они массово гибнут от последствий COVID-19 или просто от голода. В иных случаях людей с симптомами коронавируса запирают дома, и если им не помогают родственники, то больные обречены на голодную смерть. Южная и Северная Кореи до сих пор не заключили между собой мирного договора, а потому с 1950 года формально находятся в состоянии войны. На все сто процентов нельзя верить в то, что говорят друг о друге Сеул и Пхеньян.