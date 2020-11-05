Из года в год растет объем денежных переводов на левобережье Днестра в пользу физических лиц посредством международных систем, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

За девять месяцев 2020 года в регион поступил 91 миллион долларов, это на 17% больше чем в 2019-м. Специалисты полагают, что всему виной коронакризис, раньше немалые суммы гастарбайтеры привозили лично или передавали посредством курьеров. Теперь деньги идут через системы денежных переводов. Из России их поступило больше всего – 61,2% от общего объема. Из Евросоюза – 21,2%. После РФ на втором месте Израиль с 6,8% и Германия – 5,5%. Основная валюта переводов – доллар США.