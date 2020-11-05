Какой образ создала политик, и какого политического вектора будет придерживаться в случае избрания на пост главы государства.

Политический образ лидера PAS:

1. Героизация военного преступника Антонеску, представление его как исторической личности;

2. Представление Российской Федерации в роли главного зла – оккупанта и агрессора;

3. Присвоение статуса официального языка – румынскому языку;

4. Непризнание за народом Крыма права на суверенитет;

5. Поддержка унионистов, стремящихся лишить Молдову государственности;

6. Поддержка ЛГБТ сообщества.

7. В случае референдума за объединение с Румынией, будет голосовать «ЗА»!

8. Считает день освобождения Молдовы от фашизма (24 августа) – днём скорби;

9. Первый визит в качестве президента намерена совершить в Киев и Бухарест (2 американские колонии);

10. Для неё 9 Мая не повод для гордости, а День Европы, которая развязала войну;

11. Поддержку исторического наследия – мемориалов и памятников считает пустой тратой средств;

12. Исключила русский из обязательной школьной программы. Против статуса русского языка как языка межнационального общения;

13. Выступает за скорейшее подписание Стамбульской конвенции, что является первым шагом к легализации трансгендеров и операций по смене пола, в том числе у детей;

14. Ратует за лишение права голоса жителей Приднестровья и молдаван из РФ, отдавая предпочтение диаспоре из ЕС, США, Канады, которые могут принять участие в выборах;

15. Пытается возглавить страну, даже не считая себя частью молдавской нации. Считает, что молдавского языка не существует;

16. Выступает за оптимизацию районов и районных администраций. Поддержала в 2013-2015 закрытие 113 школ, оптимизацию больниц;

17. Будучи премьером, поддержала Белую книгу Ассоциации Иностранных Инвесторов, в которой главный пункт – продажа земли. Но сегодня отрицает это;

18. Выступает против возврата в молдавскую сетку вещания российских телепрограмм и новостей, якобы это пропаганда неправильных ценностей (то есть веры, традиционной семьи, и т.д.);

19. Требует неукоснительного соблюдения рекомендаций МФВ и Всемирного банка, где работала консультантом. А будучи премьером, по требованию МВФ, повысила налог на HoReCa с 10 до 20%, на пищевые талоны, НДС на газ и т.д.;

20. Не верит в собственную победу и поэтому считает, что выборы будут сфальсифицированы. Поэтому заранее призывает всех на протесты и Майдан против победы Игоря Додона.