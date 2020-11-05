Это решение Санду попыталась объяснить тем, что она хотела предоставить родителям школьников право выбирать, какие языки должны учить их дети. «Мы решили дать родителям право выбора. Это означает, что родители должны сами решать, какие языки должны учить их дети. Это нормальная практика», – заявила она.

При этом Санду подтвердила, что многие родители выбрали для своих детей изучение русского языка в школах Молдовы.

«Мы ничего не меняли, мы только предложили выбор», – утверждает Санду. Майя Санду так и не смогла объяснить, почему она причислила к иностранным язык, который является родным для трети населения Молдовы и на котором общается подавляющее число граждан страны.

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=OVnEjYmdQR8&feature=emb_logo