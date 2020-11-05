Об этом заявил Игорь Додон в ходе передачи на TV8, пояснив, что Канду и его кум (Владимир Плахотнюк – прим. ред.) поддерживают и помогают Санду, потому что знают, что смогут влиять на нее, чтобы их не судили.

«Канду теперь яростно защищает Майю Санду и пытается ей помочь? Почему? Потому что все эти годы, до тех пор, пока мы не взяли власть в свои руки в ноябре 2019 года, никто серьезно ими не занимался – ни Канду, ни его кумом. Как только появился независимый Генеральный прокурор, сразу был наложен арест на заграничные активы Плахотнюка. Им выгоден такой президент как Майя Санду, потому что они думают, что им будет проще, потому что она – слабый политик, потому что, когда надо было защищать аэропорт, Майя Санду встретилась с Ротшильдом. Это подтвердил и министр экономики. Канду тоже в прошлом году встретился с Ротшильдом в Израиле. Вижу, как они теперь прилагают усилия и делают все возможное, чтобы выросли шансы Майи Санду на президентских выборах», – заявил Игорь Додон.

Напомним, что Андриан Канду и Pro Moldova объявили о поддержке Майи Санду на президентских выборах.