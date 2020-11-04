Как часто мы вздыхаем по прошлым временам, когда, как нам кажется, и солнышко светило ярче, и трава была зеленее. Такие воспоминания, если в жизни у человека все сложилось неплохо, приходят легко, с приятной ноткой ностальгии. Если же человек сегодня не устроен, то воспоминания из прошлого, как правило, становятся тяжелой ношей. Особенно это касается личных отношений, которые для кого-то завершились, а кто-то тянет их из прошлого в своё сегодня.

Для представителей трех зодиакальных созвездий Вселенная приготовила сюрприз в период с 6 по 15 ноября – встречу с любовью, и любовь эта будет из прошлого. Астрологи предупреждают: если вы счастливы сегодня, вряд ли ушедшие отношения смогут сделать вас счастливее. Если же ваше сердце свободно, почему бы не попробовать, дав себе второй шанс на счастье с некогда любимым человеком.

Так кто же встретит любимого человека из своего прошлого?

РАК

Раки очень болезненно переживают разрыв отношений и потом очень долго зализывают раны. При расставании у них земля уходит из-под ног, а чувства еще долгое время не дают сердцу покоя. С 6 по 15 ноября Раки встретят человека, который когда-то очень много значил в их жизни. Свободные представители этого знака должны позволить любви вернуться. У них будет возможность все исправить и снова разжечь огонь былых чувств.

ДЕВА

В жизнь представителей этого знака зодиака внезапно постучит человек из прошлого. Он придет с предложением попробовать начать сначала то, что когда-то было потеряно. Если вы устали от одиночества, дайте шанс пришедшему завоевать ваше сердце и подарить вам свое. Не стоит испытывать гостя на прочность. Если он/она не почувствует вашу готовность выслушать и принять, может не решиться признаться в истинных причинах появления в вашей жизни.