Канадские ученые из Политехнического института Монреаля сумели создать очень прочный композитный материал, способный не разрушаться после даже очень сильного ударного воздействия. За образец они взяли паутину, которая при всей своей внешней эфемерности на самом деле демонстрирует чудеса прочности благодаря своей структуре. Каждый не раз видел, что паутина представляет собой круги из тонких волокон, образующих цепочки петель. Так вот эти петли при ударе разрываются и поглощают большую часть энергии самого удара, а вся паутина при этом остается целой.

Исследователи сумели соединить прозрачный пластик с напечатанной на 3D-принтере сеткой из тончайших волокон поликарбоната, напоминающей по структуре паутину. Путем экспериментов удалось установить, что новый композитный материал способен рассеять почти сто процентов энергии удара, не разрушиться и сохранить прозрачность.

Ученые уверены, что их разработка может быть использована в производстве защитных экранов для гаджетов, иллюминаторов для авиалайнеров, пуленепробиваемых стекол, а также защитного покрытия для авиадвигателей, сообщает scientificrussia.ru.