В Узбекистане решили финансово стимулировать взрослое население страны вести здоровый образ жизни. Президент Шавкат Мирзиёев своим указом назначил денежное вознаграждение тем, кто много ходит пешком. Минимальная суточная норма – десять тысяч шагов. Фиксировать ежедневные результаты нужно на специальном сайте.

Вознаграждение ежемесячно будет перечисляться на электронный кошелек. За десять тысяч шагов в день – три тысячи сумов (примерно 0,3 доллара), самому активному ходоку среди жителей городов – в сто раз больше (около тридцати долларов), самому активному сельчанину – пятьсот восемнадцать тысяч (сорок восемь долларов). А победитель в масштабах страны получит миллион сумов, или около ста долларов.

Из каких средств планируется выплачивать вознаграждение? Деньги предполагается получить из сумм специального сбора, установленного для производителей продуктов, считающихся вредными для здоровья. Правда, что это за продукты, пока не сообщается, передает Knife.media.