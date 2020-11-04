В большинстве стран и власти, и медики борются с высоким потреблением сахара, которое чревато многими опасными заболеваниями. Зато в Индии производители этого продукта при поддержке правительства, наоборот, развернули кампанию по популяризации сахара. Дело в том, что в стране – перепроизводство этой сладости, и ожидается дальнейший рост. При этом подсчитано, что каждый житель страны в среднем съедает менее двадцати килограммов сахара в год, что гораздо меньше, чем в среднем по миру.

Сырьем для производства сахара в Индии служит сахарный тростник. Его выращивают около пятидесяти миллионов фермеров, плюс многие миллионы человек трудятся на перерабатывающих предприятиях, доставляют сырье и готовый продукт. Падение спроса грозит многим из них безработицей.

Производители сахара стараются максимально популяризировать употребление его в пищевых целях. Однако ищут и другие возможности использования сладкого продукта, в частности, для производства биотоплива – биоэтанола. Предполагается, что в следующем году изготовление этанола вырастет наполовину по сравнению с годом нынешним, сообщает ВВС.