Среда, 4 ноября 2020, 23:57

Газета "Кишиневские новости"

Наука

Назад на главную Подписаться на RSS

Губернатор Калужской области сам возит врачей к пациентам

04 ноября
17:41 2020
Версия для печати

В Калужской области, как и практически во всех регионах России, нагрузка на врачей из-за обострения эпидемиологической обстановки очень возросла. Увеличилось и количество вызовов от пациентов, их число достигло 60-65 на каждого доктора. А автотранспорта не хватает.

По распоряжению губернатора Вячеслава Шапши медицинским учреждениям предоставили дополнительно десять автомобилей из автопарка правительства области. Но глава региона решил, что этого недостаточно, и захотел личным примером подвигнуть жителей области помогать врачам. Поэтому в свой выходной день Вячеслав Шапша сам сел за руль служебного автомобиля, чтобы развозить докторов по вызовам. Губернатор прошел соответствующий инструктаж и получил необходимые средства защиты, передают Вести. Ру.  

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,12+0,17%
EUR20,08–0,14%
GBP22,26–0,77%
UAH0,60+0,63%
RON4,13–0,17%
RUB0,22+2,07%

Курсы валют в MDL на 04.11.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд