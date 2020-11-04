В Калужской области, как и практически во всех регионах России, нагрузка на врачей из-за обострения эпидемиологической обстановки очень возросла. Увеличилось и количество вызовов от пациентов, их число достигло 60-65 на каждого доктора. А автотранспорта не хватает.

По распоряжению губернатора Вячеслава Шапши медицинским учреждениям предоставили дополнительно десять автомобилей из автопарка правительства области. Но глава региона решил, что этого недостаточно, и захотел личным примером подвигнуть жителей области помогать врачам. Поэтому в свой выходной день Вячеслав Шапша сам сел за руль служебного автомобиля, чтобы развозить докторов по вызовам. Губернатор прошел соответствующий инструктаж и получил необходимые средства защиты, передают Вести. Ру.