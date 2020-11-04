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Газета "Кишиневские новости"

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Мрук: Мы поддержим кандидата, выступающего за целостность государства

Мрук: Мы поддержим кандидата, выступающего за целостность государства
04 ноября
14:06 2020
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Об этом в ходе пресс-конференции заявил председатель Украинской общины Виталий Мрук

«Мы проживаем здесь веками. Мы родились здесь и считаем себя молдаванами.

Мы крайне обеспокоены ситуацией накануне второго тура президентских выборов. Мы обеспокоены заявлениями политиков, которые призывают оккупировать парламент РМ, блокировать работу. Мы не можем быть сторонними наблюдателями. Мы это проходили здесь – сожженный парламент, проходили в Украине – Майдан. Таким путем неприемлемо идти.

Мы призываем к миру и согласию. Мы поддерживаем кандидата, в чьей программе во главе угла стоит целостность государства и народа», – подчеркнул Мрук.

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