«Те политические силы, которые заявляют, что они все могут, пусть проанализируют, что они сделали и что они действительно могут сделать.

Их поступки не должны вызывать раздрай в обществе. Что значит у нас будут родители №1 и №2?! Что значит будут закрывать школы в селах?! Мы прекрасно знаем, что если в селе закрывают школу, то оно “умирает”. Президентом РМ должен быть тот, кто любит свой народ и готов его защищать», – подчеркнула Лащенова.