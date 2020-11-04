Среда, 4 ноября 2020, 16:01

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Президент должен любить и защищать свой народ

Президент должен любить и защищать свой народ
04 ноября
14:06 2020
Версия для печати

«Те политические силы, которые заявляют, что они все могут, пусть проанализируют, что они сделали и что они действительно могут сделать.

Их поступки не должны вызывать раздрай в обществе. Что значит у нас будут родители №1 и №2?! Что значит будут закрывать школы в селах?! Мы прекрасно знаем, что если в селе закрывают школу, то оно “умирает”. Президентом РМ должен быть тот, кто любит свой народ и готов его защищать», – подчеркнула Лащенова.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,20+0,61%
EUR20,14+0,14%
GBP22,40–0,15%
UAH0,60+0,41%
RON4,14+0,10%
RUB0,22+0,58%

Курсы валют в MDL на 04.11.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд