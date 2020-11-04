Санду открыто предлагает внедрение в школах курсов про права ЛГБТ, сексуальное воспитание, а мы призываем защитить свое право иметь семью, детей, мать и отца, РОД. Об этом в социальной сети написал депутат ПСРМ Богдан Цырдя. По его словам, глобалисты и либералы по всему миру объявили войну традиционной семье, мужчине и женщине, почитанию старших.

«Все религии мира воспевали любовь мужчины и женщины, семью из мужчины и женщины! К Богу мы обращаемся со словами Отче наш! К Святой Богородице мы обращаемся как к матери нашей. Но сегодня глобалисты и либералы по всему миру объявили войну традиционной семье, мужчине и женщине, почитанию старших. Нам внушают, что нет Мамы и Папы, а есть Родитель 1 и Родитель 2. Нам навязывают однополые браки, которые не производят детей, племянников и внуков. Нам объясняют, что мужчина может считать себя женщиной и наоборот. А потом может считать себя опять мужчиной, и опять женщиной и так до бесконечности», – отметил Цырдя.

Цырдя заявил, что в Молдову вкачивают миллионы евро, чтобы уничтожить семью, развязать ненависть и войну между мужчинами и женщинами (радикальный феминизм), между детьми и родителями (ювенальная юстиция и права детей), между гетеросексуалами и ордами всяких экзотических персонажей (бисексуалы, трансгендеры, трансвеститы, транссексуалы, асексуалы)!

«Мы не призываем к борьбе. Мы призываем защитить свое право иметь семью, детей, мать и отца, РОД. Мы призываем сохранить любовь мужчины к женщине и готовность на подвиг ради нее! Беречь трепетное отношение женщины, сестры и матери к своему мужчине, брату и сыну.

Так было испокон веков, на этом строился и выжил вид человеческий. Мы призываем сохранить род, нацию, страну!» – призвал Цырдя.