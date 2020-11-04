После президентских выборов будут произведены кадровые перестановки в составе кабинета министров. Независимый кандидат на пост президента Молдовы Игорь Додон заявил в ходе передачи на телеканале NTV Moldova о том, что в правительстве появятся три или четыре новых министра.

«После президентских выборов у нас будет разговор с премьер-министром, и мы решим. Думаю, что точно будут кадровые перестановки в правительстве. Будут заменены 3-4 министра. Сейчас не могу сказать идет ли речь о делегированных ПСРМ или ДПМ – такое решение принимается совместно премьером и президентом страны, потому что первый предлагает, а второй подписывает», – заявил Додон.

Он также добавил, что процедура правительственных перестановок не требует одобрения законодательного органа.