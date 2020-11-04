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Газета "Кишиневские новости"

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Додон: Думаю, что в правительстве предстоит замена 3-4 министров

04 ноября
11:36 2020
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После президентских выборов будут произведены кадровые перестановки в составе кабинета министров. Независимый кандидат на пост президента Молдовы Игорь Додон заявил в ходе передачи на телеканале NTV Moldova о том, что в правительстве появятся три или четыре новых министра.

«После президентских выборов у нас будет разговор с премьер-министром, и мы решим. Думаю, что точно будут кадровые перестановки в правительстве. Будут заменены 3-4 министра. Сейчас не могу сказать идет ли речь о делегированных ПСРМ или ДПМ – такое решение принимается совместно премьером и президентом страны, потому что первый предлагает, а второй подписывает», – заявил Додон.

Он также добавил, что процедура правительственных перестановок не требует одобрения законодательного органа.

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