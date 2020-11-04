Бывший партнер по кинобизнесу Владимира Зеленского, российский режиссер Сарик Андреасян, обвинил Киев в продаже Азербайджану фосфорных авиабомб, а самого украинского президента назвал «г@ндоном», сообщает «Страна».

Послание из Москвы размещено в социальных сетях. Из него выясняется, что Зеленский с Андреасяном знакомы давно. «Я всегда гордился тем, что какой-то промежуток своей жизни я был твоим другом и всегда во всех интервью говорил, что ты человек с большим сердцем. А вчера я смотрел на обожженные тела армянских детей от фосфорной бомбы, как выяснилось, это ты их продал нашим соседям, чтобы закрепить свою дружбу с ними», – написал Андреасян, закончив послание словами «КРЫМ НАШ».

Зеленский ответил, причем со своего официального ФБ-аккаунта, и на украинском языке. Отповедь весьма длинная, приведем лишь небольшую цитату: «Вопрос непростой. Потому что это о ценностях, о человеческой нормальности, об искренности. Где же был ты, когда война пришла на Украину и когда погибали наши дети? Когда погибали граждане Украины армянского происхождения, а их не один и не два, а десятки! Что лично ты сказал тогда против агрессии? Ничего?».

Украинская публика первоначально вообще не поняла, кто такой Сарик, почему его мнение так важно для президента? Один из политологов, комментируя переписку бывших партнеров по кинобизнесу, написал: «Зеленский отвечает на вопросы всех, кроме украинского народа». Один из пользователей сети предложил попросить Андреасяна поинтересоваться у президента: когда будет реформирована украинская система здравоохранения, а то в Киеве никто об этом не хочет говорить.