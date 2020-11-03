Как известно, по итогам первого тура президентских выборов лидер «Нашей партии» примар Бельц Ренато Усатый во второй тур не попал, набрав около 17% голосов избирателей. Но в самих Бельцах за него проголосовали 50,38% граждан с правом голоса.

Борьбу за президентское кресло он продолжить не сможет. А кого поддержат через две недели сторонники Усатого? Этот вопрос задала горожанам газета «Бельцкие новости».

Большинство опрошенных высказались за то, чтобы отдать свои голоса действующему президенту Игорю Додону. С ним они связывают стабильность в стране и считают, что поддержка Ренато Усатым кандидатуры Майи Санду будет большой ошибкой. Люди уверены, что в случае ее победы Молдову ничего хорошего не ждет.

В ходе опроса говорилось о случаях принуждения студентов местного университета голосовать за Майю Санду под угрозой исключения, хотя доказательств этому нет.

Переговоры Усатого с Майей Санду бельчане встретили с явным неодобрением. Практически общее мнение всех опрошенных выразил один из респондентов: «Народ, если он умный – выберет Додона».

Видео: https://www.facebook.com/watch/?v=727585044807313