Народ, если он умный, выберет Додона
Как известно, по итогам первого тура президентских выборов лидер «Нашей партии» примар Бельц Ренато Усатый во второй тур не попал, набрав около 17% голосов избирателей. Но в самих Бельцах за него проголосовали 50,38% граждан с правом голоса.
Борьбу за президентское кресло он продолжить не сможет. А кого поддержат через две недели сторонники Усатого? Этот вопрос задала горожанам газета «Бельцкие новости».
Большинство опрошенных высказались за то, чтобы отдать свои голоса действующему президенту Игорю Додону. С ним они связывают стабильность в стране и считают, что поддержка Ренато Усатым кандидатуры Майи Санду будет большой ошибкой. Люди уверены, что в случае ее победы Молдову ничего хорошего не ждет.
В ходе опроса говорилось о случаях принуждения студентов местного университета голосовать за Майю Санду под угрозой исключения, хотя доказательств этому нет.
Переговоры Усатого с Майей Санду бельчане встретили с явным неодобрением. Практически общее мнение всех опрошенных выразил один из респондентов: «Народ, если он умный – выберет Додона».