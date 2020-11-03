Видео, на котором Майя Санду клянется никогда не создавать коалицию с Ренато Усатым, исчезает из интернета. Это происходит после того как лидер ПДС начала переговоры с мэром Бельц о голосах избирателей.

Напомним, что на видео запечатлены слова Санду: «Никогда не доверяла Ренато Усатому. Вы слышали когда-либо, чтобы я говорила об этом? Не было, нет и не будет доверия к этому человеку. Кстати, он из той же категории людей, что и Плахотнюк, потому что они вместе делали дела, вместе обсуждали кого “убить” и кого не “убивать”. Они люди из одной и той же категории и теперь воюют».

Видео: