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Газета "Кишиневские новости"

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Почему команда Санду удаляет компрометирующее видео с Усатым

Почему команда Санду удаляет компрометирующее видео с Усатым
03 ноября
21:01 2020
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Видео, на котором Майя Санду клянется никогда не создавать коалицию с Ренато Усатым, исчезает из интернета. Это происходит после того как лидер ПДС начала переговоры с мэром Бельц о голосах избирателей.

Напомним, что на видео запечатлены слова Санду: «Никогда не доверяла Ренато Усатому. Вы слышали когда-либо, чтобы я говорила об этом? Не было, нет и не будет доверия к этому человеку. Кстати, он из той же категории людей, что и Плахотнюк, потому что они вместе делали дела, вместе обсуждали кого “убить” и кого не “убивать”. Они люди из одной и той же категории и теперь воюют».

Видео: 

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