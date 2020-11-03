Семья из китайского города Цидун решила построить дом в деревне, и, пока идет стройка, оставила своего пса – годовалого золотистого ретривера – у друзей в другой местности.

Но собака вскоре сбежала оттуда и прошла сто километров, чтобы вернуться на прежнее место жительства. Примечательно, что дорогу, по которой шел пес, он запомнил, хотя его провезли по ней всего один раз. Собака сильно исхудала и стерла лапы до крови, но была очень дружелюбна.

Люди, нашедшие собаку, разместили объявление в интернете, и хозяева отозвались. Они сразу узнали своего питомца по фотографии, пишет газета «Известия».

Поистине, с собачьей преданностью ничего не сравнится!