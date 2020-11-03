Вторник, 3 ноября 2020, 00:04

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

В Китае собака вернулась домой за сто километров

03 ноября
21:01 2020
Версия для печати

Семья из китайского города Цидун решила построить дом в деревне, и, пока идет стройка, оставила своего пса – годовалого золотистого ретривера – у друзей в другой местности.

Но собака вскоре сбежала оттуда и прошла сто километров, чтобы вернуться на прежнее место жительства. Примечательно, что дорогу, по которой шел пес, он запомнил, хотя его провезли по ней всего один раз. Собака сильно исхудала и стерла лапы до крови, но была очень дружелюбна.

Люди, нашедшие собаку, разместили объявление в интернете, и хозяева отозвались. Они сразу узнали своего питомца по фотографии, пишет газета «Известия».

Поистине, с собачьей преданностью ничего не сравнится!   

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,10+0,46%
EUR20,01+1,00%
GBP22,27+1,24%
UAH0,60+0,58%
RON4,11+1,04%
RUB0,22+1,80%

Курсы валют в MDL на 03.11.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд