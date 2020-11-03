У президента Молдавии Игоря Додона более предпочтительные шансы на победу в предстоящем 15 ноября втором туре президентских выборов, чем у лидера оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майи Санду, которая обошла его в первом туре. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал глава молдавской консалтинговой компании “Интеллектгрупп” Ян Лесневский, комментируя результаты прошедшего накануне первого тура, в котором Санду получила 36,16% голосов, а Додон занял второе место с результатом 32,61%.

«Санду обошла президента в первом туре за счет голосов молдавских мигрантов в странах Запада, которые обычно голосуют за проевропейских политиков. Но ее отрыв невелик – 3,5%, а шансы на победу во втором туре у Додона более предпочтительны. Его наверняка поддержит большая часть левого и левоцентристского электората, голосовавшего в первом туре за лидера “Нашей партии” Ренато Усатого и Виолетту Иванов от партии “Шор”, которые получили соответственно 16,9% и 6,49% голосов. Вместе у них 23%”, – сказал политолог. Он напомнил, что правые кандидаты Андрей Нэстасе, Октавиан Цыку, Дорин Киртоакэ, которые уже заявили о поддержке Санду получили вместе на выборах почти в четыре раза меньше – около 6%.

Хотя Усатый, который боролся с Додоном за левый электорат, в ходе избирательной кампании уверял, что о поддержке президента с его стороны не может быть и речи, большая часть его электората традиционного голосует за левых и вряд ли поддержит Санду. К тому же она в ходе избирательной кампании обвиняла и Усатого, и лидера партии Шор в коррупции, называя их “бандитами”. И в этой ситуации ей проблематично обращаться к ним за поддержкой», – отметил Лесневский.

Он подчеркнул, что во втором туре многое будет зависеть от того, кто сможет мобилизовать свой электорат выйти голосовать, несмотря на непростые условия пандемии.

«В первом туре из-за карантинных мер часть избирателей, которые традиционно поддерживают Додона, не вышли голосовать. И поддерживающая президента крупнейшая в стране Партия социалистов обладает рычагами, которые способны их активизировать», – убежден политолог.

Ранее Додон заявил, что уверен в своей победе за счет мобилизации левого и левоцентристского электората, который, как показали выборы, составляет от 55% до 60%. Уверенность в своей победе высказала и Санду, которая поблагодарила Нэстасе и других правых кандидатов за поддержку.