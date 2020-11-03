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Газета "Кишиневские новости"

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Додон: В европейских странах был организован подвоз избирателей

Додон: В европейских странах был организован подвоз избирателей
03 ноября
20:51 2020
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Массовое участие диаспоры в первом туре президентских выборов стало сюрпризом, однако есть информация о том, что это было далеко не случайностью. Об этом Игорь Додон заявил в рамках передачи “Acces direct” на “НТВ Молдова”. «У нас всё больше сигналов о том, что там был организован транспорт, автобусы, которые привозили людей на участки. Те, кто сейчас говорят о Приднестровье, пусть сначала посмотрят в свой “огород”», – сказал он.  Напомним, что на первое место в первом туре выборов Майю Санду вывела диаспора, тогда как внутри страны победил Игорь Додон.

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