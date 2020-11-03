Исследователи из Университета штата Пенсильвания и Хьюстонской методистской больницы разработали мобильное приложение, способное выявить инсульт, и на это требуется всего четыре минуты.

Камера и микрофон смартфона фиксируют мимику и речь владельца, а компьютер сравнивает их с типичными признаками инсульта. Точность результатов, выданных приложением, практически совпадает с тем, что показывают хорошо себя зарекомендовавшие методы выявления инсульта. Но разработчики намерены усовершенствовать программу, чтобы она работала еще точнее.

Исследователи подчеркивают, что при возникновении инсульта существует так называемое терапевтическое окно, которое не превышает четырех с половиной часов, в течение которого можно успеть оказать больному наиболее эффективную помощь и не допустить критического поражения головного мозга. Именно поэтому жизненно важно диагностировать инсульт как можно раньше и немедленно обратиться к врачам. Новое мобильное приложение поможет справиться с этой проблемой, сообщает scientificrussia.ru.