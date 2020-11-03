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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: Гей-парады в Молдове не допущу

03 ноября
13:21 2020
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Традиции и вера чрезвычайно важны для нашего государства, уверен Игорь Додон. Президент Молдовы выступает в поддержку традиционных семей и, в отличие от Майи Санду, никогда не станет принимать участие в гей-парадах и маршах в поддержку лесбиянок. Об этом Додон заявил на сегодняшнем брифинге.

«Моя позиция остаётся твёрдой: я этого не позволю! Другие же открыто говорят, что разрешат чуждые нам ценности. Поэтому хорошо подумайте, уважаемые родители, что будет в школьной программе с таким президентом!» – сказал он. Стоит отметить, что в 2018 году Майя Санду приняла участие в марше в защиту лесбиянок, а ранее неоднократно заявляла о том, что выступает за разрешение проведения гей-парадов.

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