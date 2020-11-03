Игорь Додон считает себя потомком победителей, а 9 Мая был, есть и будет Днем Победы в Молдове. Об этом в ходе брифинга заявил Игорь Додон. По его словам, его оппонент уже заявила, что в случае ее выигрыша на выборах, молдавские солдаты не будут участвовать в параде Победы в Москве.

«Майя Санду не считает 9 мая Днем Победы, а 23 августа объявила днем траура тоталитарного режима. Зачем разделять? Она заявила, что если станет президентом, то не позволит нашим солдатам участвовать в марше победителей в Москве», – сказал Игорь Додон.

Он добавил, что 24 августа является днем освобождения Молдовы от фашистов, пояснив, что Майя Санду и ее команда так не считают.