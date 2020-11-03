В каждом селе должны быть школа и детский сад, уверен Игорь Додон. Он намерен продолжать поддерживать учебные заведения и во второй срок президентства. В то же время независимый кандидат не сомневается в том, что приход к власти Майя Санду означает продолжение начатой на посту министра образования ликвидации школ. «Кто закрыл школы в более чем 180 сёлах? Майя Санду. Закрыть школу – значит ликвидировать село. В этом году мы направили более 300 миллионов леев, чтобы не допустить закрытия школ по формуле, введённой Санду. Что произойдет в случае прихода к власти Майи Санду? Уверен, что закрытие школ продолжится. Я же вам обещаю, что мы изменим формулу финансирования учебных заведений, чтобы они продолжили функционировать», – заверил президент.