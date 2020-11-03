То, что Майя Санду вспомнила о русском языке в преддверии выборов, является подлым и циничным. Об этом заявил Игорь Додон во время брифинга для представителей СМИ.

«Русский язык всегда был языком межнационального общения. Санду, которая добивалась ликвидации этого языка, сейчас вспомнила, что ей нужны голоса русскоязычной аудитории, и стала говорить на русском и газеты выпускать. Это очень цинично. Нельзя так обманывать и использовать людей», – сказал Игорь Додон.

Игорь Додон также отметил, что граждане страны должны делать все, чтобы сохранить ценности и традиции, которые нас объединяют.

«Я не позволю делить людей нашей страны. И люди из Приднестровья и из Гагаузии – это не сепаратисты, как говорит Санду и ее сторонники, – это наши сограждане. Я не позволю межнациональной розни и требую от генпрокуратуры по закону разобраться с теми, кто блокировал наших граждан и называл их сепаратистами. Это уголовная статья. Все должны быть привлечены к ответственности. Вплоть до депутатов парламента», – сказал Игорь Додон.