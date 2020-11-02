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Газета "Кишиневские новости"

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С 3 ноября для трех знаков зодиака начнется светлая полоса

С 3 ноября для трех знаков зодиака начнется светлая полоса
02 ноября
18:46 2020
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В этот день заканчивается время правления ретроградного Меркурия, который изрядно побеспокоил представителей разных знаков зодиака. Астрологи не обещают, что с поворотом этого гиганта в прямое движение у всех сразу все наладится. Ещё некоторое время хвосты старых проблем попортят жизнь многим, но представители трёх зодиакальных созвездий уже 3 ноября смогут вздохнуть легко.

Гармония в любви для ОВНА

Ещё совсем недавно личная жизнь Овнов была дорожкой, устланной скорее шипами, чем лепестками роз. Обиды и переживания, разочарование и отсутствие душевного покоя – всё это останется в прошлом. Ноябрь смоет весь негатив, и Овны смогут снова обрести гармонию в отношениях.

Время прощать для СКОРПИОНА

Непростой период завершится и для Скорпионов. Они в последнее время наделали много ошибок – собирали чужие обиды, обижали сами, причем чаще всего людей близких. Пришло время мира и позитивных эмоций. Простите обидчиков и просите прощение – энергия любви подарит вам новую жизнь!

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