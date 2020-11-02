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Газета "Кишиневские новости"

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Ион Кику: МВФ готов одобрить новую программу для Молдовы

02 ноября
17:56 2020
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После второго тура президентских выборов правительство представит парламенту пакет законов с условиями, необходимыми для новой программы финансирования МВФ. Премьер Ион Кику заявил, что, если эти законы будут приняты парламентариями до конца нынешнего года, Совет директоров МВФ одобрит выделение средств для Молдовы.

«У меня была дискуссия на прошлой неделе с представителями МВФ, мы договорились и относительно графика одобрения новой программы с МВФ. После второго тура направляем в парламент законопроект об укреплении независимости НБМ. Надеюсь, что проект будет принят с тем, чтобы Совет директоров МВФ одобрил в 2020 году эту программу. Это важный момент для обеспечения бюджетной и налоговой устойчивости страны», – заявил Кику.

Объем новой программы сотрудничества между Молдовой и МВФ составляет 558 млн долларов. Она рассчитана на три года.

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