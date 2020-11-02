Кандидат на должность президента от Партии «Действие и солидарность» Майя Санду считает, что свыше миллиона граждан Молдовы, пришедших на избирательные участки в минувшее воскресенье, достойны аплодисментов.

«Некоторые преодолели сотни километров, кто-то стоял под дождем. Дорогие граждане из диаспоры, вы потрясающие, вас было 104 тысячи. Это вдохновляющая модель гражданской ответственности. Хочу поблагодарить тех, кто защищал наши голоса, и тех, кто работал в избирательных участках», – заявила Санду. По предварительным итогам, она в первом туре выборов вышла на первое место, обогнав действующего президента на несколько процентов. За председателя Партии «Действие и солидарность» активно голосовали в пригородах столицы и молдавские гастарбайтеры, проживающие в Западной Европе.

Между тем, в некоторых странах с большой зарубежной диаспорой, например, в Армении и в Израиле, проживающим за рубежами запрещено голосовать на выборах в родной стране. Предполагается, что они мало знакомы с тем, как обстоят дела дома, а потому не могут осознанно решить, кто достоин быть во власти.