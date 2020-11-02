Президент Владимир Зеленский написал статью для издания Financial Times, которую назвал «Нельзя позволить украинским судам ликвидировать антикоррупционные достижения», сообщает Укринформ.

Глава государства считает, что страна подверглась «нападению» не только внешнему, но и внутреннему. «Я также призываю наших международных партнеров и союзников продолжать поддерживать нас и доказывать неправоту тех, кто пытается помешать нашему сотрудничеству и сорвать его», – пишет Зеленский. Ранее Конституционный суд признал незаконной статью Уголовного кодекса, предусматривающую наказание для чиновников, указавших в декларации о доходах недостоверные сведения. Местные аналитики утверждают: судьи приняли такое решение в собственных интересах, так как коррумпированы. Зеленский призвал депутатов Верховной Рады распустить и перезагрузить Конституционный суд.